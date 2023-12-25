Быстров: «Зарема была намного увереннее, чем нынешние руководители «Спартака»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владимир Быстров поделился мнением о новом руководстве московского «Спартака».

«Зарема была намного увереннее в себе, чем нынешние руководители «Спартака». С уходом Заремы и Федуна ничего не изменилось! Стало однозначно скучнее с их уходом - это точно!» - передает слова Быстрова «РБ Спорт».

Напомним, что в настоящий момент владельцем «Спартака» является компания «Лукойл». Пост главного тренера команды занимает испанец Гильермо Абаскаль.

После первой половины сезона «красно-белые» с 30 баллами занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.