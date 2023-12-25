«Спартак» хотел подписать форварда, но получил отказ

Московский «Спартак» проявлял заинтересованность в подписании нападающего «Сан-Лоренсо» Адама Барейро, об этом рапортует La Cicloneta.

Как стало известно источнику, российский клуб предлагал за 27-летнего парагвайского футболиста 5,4 миллиона евро, однако получил отказ.

Барейро играет за свой нынешний клуб с января 2023 года. В прошлом сезоне нападающий поучаствовал в 48 поединках, в которых отметился 18 голами и двумя результативными передачами.

Трудовое соглашение парагвайца с «Сан-Лоренсо» рассчитано до конца 2025 года.

«Спартак» в чемпионате России занимает пятое место.