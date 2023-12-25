Ковтун оценил перспективы игрока «Спартака» Пруцева

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Данила Пруцева.

«У него хорошие перспективы в России. Ему нужно стать игроком стартового состава в «Спартаке», закрепиться здесь, а потом думать о Европе», - приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 17 поединках за «народную команду», отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.