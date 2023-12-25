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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ковтун оценил перспективы игрока «Спартака» Пруцева

25 Декабря 2023 • 08:26 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун поделился мнением об игре полузащитника «красно-белых» Данила Пруцева.

«У него хорошие перспективы в России. Ему нужно стать игроком стартового состава в «Спартаке», закрепиться здесь, а потом думать о Европе», - приводит слова Ковтуна «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Пруцев принял участие в 17 поединках за «народную команду», отметившись двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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