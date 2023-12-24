Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Аршавин: «Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на систему «весна-осень»

24 Декабря 2023 • 23:44 Комментировать

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался на тему системы проведения чемпионата России.

По словам Аршавина, он поддерживает старую систему – систему «весна-осень» – но позиция клубов Российской премьер-лиги другая.

«Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на прежнюю систему. Просто составителям календаря нужно учитывать погодные условия в нашей стране, ранней весной и поздней осенью проводить матчи в тех регионах, в которых будет теплее. Ну и, конечно, в Питере», - цитирует Аршавина «Спорт Уик-Энд».

Стоит отметить, что домашний стадион «Зенита» - «Газпром Арена» - имеет крышу, поэтому играть там можно даже при суровой зиме.

После первой части чемпионата России, которая включила в себя восемнадцать туров, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин РПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Вест Хэм» уверенно обыграл «МЮ» 17
​Друг Роналду продолжает «травить» тен Хага 8
Камоцци: О Чалове знают в Европе 6
«Рома» вырвала победу у «Наполи», завершавшего игру вдевятером 6
«Ювентус» вырвал победу в матче с «Фрозиноне» 6
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
24 Декабря
23:44 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин: «Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на систему «весна-осень»
23:34 · Россия. Премьер-лига
​Нигматуллин выразил надежду на скорое снятие футбольных санкций с России
23:28 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал секрет успеха «Рубина»
23:21 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Все говорят про «Краснодар» и «Зенит», но не стоит недооценивать «Динамо»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Важно, чтобы Миранчук оставался в Италии»
22:00 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин высказался об испанских тренерах в РПЛ
21:53 · Россия. Премьер-лига
Бышовец советует «Краснодару» подписать центрфорварда
21:53 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо считает Промеса легендой РПЛ
21:39 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин: «Не ожидал, что «Сочи» окажется так низко»
21:29 · Россия. Премьер-лига
В «Пюнике» отреагировали на слухи об интересе «Сочи» к Арутюняну
21:01 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает «Урал» главным разочарованием половины сезона
20:59 · Россия. Премьер-лига
Аршавин не видит плюсов при переходе РФС в Азию
20:53 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин – о гонке в РПЛ: «Всё будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар»
20:44 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин не ждёт отставки Абаскаля в «Спартаке»
20:42 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» интересен игрок сборной Армении слухи
Все новости
Рекомендуем