​Аршавин: «Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на систему «весна-осень»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин высказался на тему системы проведения чемпионата России.

По словам Аршавина, он поддерживает старую систему – систему «весна-осень» – но позиция клубов Российской премьер-лиги другая.

«Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на прежнюю систему. Просто составителям календаря нужно учитывать погодные условия в нашей стране, ранней весной и поздней осенью проводить матчи в тех регионах, в которых будет теплее. Ну и, конечно, в Питере», - цитирует Аршавина «Спорт Уик-Энд».

Стоит отметить, что домашний стадион «Зенита» - «Газпром Арена» - имеет крышу, поэтому играть там можно даже при суровой зиме.

После первой части чемпионата России, которая включила в себя восемнадцать туров, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.