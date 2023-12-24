Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался о своих планах на 2024 календарный год.

По словам Нигматуллина, в новом году он будет стараться развиваться и быть счастливым. Экс-вратарь отметил, что надеется получать удовольствие от труда и больше путешествовать, смотря футбольные матчи. Также Нигматуллин выразил надежду на скорое снятие футбольных санкций с России.

«Надеюсь, что российские клубы и нашу сборную как можно скорее вернут на международную арену», - цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, что УЕФА ввёл санкции в отношении российского футбола в конце февраля 2022 года.