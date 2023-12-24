Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Нигматуллин выразил надежду на скорое снятие футбольных санкций с России

24 Декабря 2023 • 23:34 Комментировать

Бывший игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался о своих планах на 2024 календарный год.

По словам Нигматуллина, в новом году он будет стараться развиваться и быть счастливым. Экс-вратарь отметил, что надеется получать удовольствие от труда и больше путешествовать, смотря футбольные матчи. Также Нигматуллин выразил надежду на скорое снятие футбольных санкций с России.

«Надеюсь, что российские клубы и нашу сборную как можно скорее вернут на международную арену», - цитирует Нигматуллина «РБ Спорт».

Напомним, что УЕФА ввёл санкции в отношении российского футбола в конце февраля 2022 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин РФС
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
24 Декабря
23:44 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин: «Насколько я знаю, все клубы РПЛ против возврата на систему «весна-осень»
23:34 · Россия. Премьер-лига
​Нигматуллин выразил надежду на скорое снятие футбольных санкций с России
23:28 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал секрет успеха «Рубина»
23:21 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин: «Все говорят про «Краснодар» и «Зенит», но не стоит недооценивать «Динамо»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Барбоза: «Важно, чтобы Миранчук оставался в Италии»
22:00 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин высказался об испанских тренерах в РПЛ
21:53 · Россия. Премьер-лига
Бышовец советует «Краснодару» подписать центрфорварда
21:53 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо считает Промеса легендой РПЛ
21:39 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин: «Не ожидал, что «Сочи» окажется так низко»
21:29 · Россия. Премьер-лига
В «Пюнике» отреагировали на слухи об интересе «Сочи» к Арутюняну
21:01 · Россия. Премьер-лига
Аршавин считает «Урал» главным разочарованием половины сезона
20:59 · Россия. Премьер-лига
Аршавин не видит плюсов при переходе РФС в Азию
20:53 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин – о гонке в РПЛ: «Всё будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар»
20:44 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин не ждёт отставки Абаскаля в «Спартаке»
20:42 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» интересен игрок сборной Армении слухи
Все новости
Рекомендуем