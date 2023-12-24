Аршавин назвал секрет успеха «Рубина»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин рассказал, почему казанскому «Рубину» удалось переломить ход событий и по ходу сезона перебраться с нижней части турнирной таблицы – в верхнюю.

«Главный тренер угадал с новичками, которых взял в команду, и выстроил очень четкую дисциплинированную оборону», - пояснил Аршавин порталу «Спорт Уик-Энд».

Напомним, что казанцы в первой трети чемпионата России в основном шли внизу второй половины турнирной таблицы, а отправились на зимнюю паузу благодаря затяжной серии без поражений на седьмом месте. Сейчас у казанцев 28 очков, столько же – у столичного ЦСКА, а отставание от третьего места – четыре балла.