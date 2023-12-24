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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин: «Все говорят про «Краснодар» и «Зенит», но не стоит недооценивать «Динамо»

24 Декабря 2023 • 23:21 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин дал комментарий по поводу чемпионской гонки в Премьер-лиги сезона 2023/2024.

«Все говорят про «Краснодар» и «Зенит», но не стоит недооценивать «Динамо». Они тоже участвуют в чемпионской гонке. Команда Лички дважды за сезон смогла обыграть «сине-бело-голубых» - это говорит о серьёзном уровне», - цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Сёмин отметил, что преимуществом «Динамо» перед «Краснодаром» и «Зенитом» может стать меньшее давление, ведь «бело-голубые» в этом чемпионате не лидировали.

На текущий момент «Краснодар» занимает в турнирной таблице первое место (38 очков). Вторым идёт «Зенит» (36 очков), а «Динамо» - третьим (32 очка).

Отметим, что в первой части сезона «Динамо» обыгрывало «Зенит» в чемпионате и Кубке России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Юрий Сёмин ещё теги
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