Агент Барбоза: «Важно, чтобы Миранчук оставался в Италии»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку необходимо оставаться в Италии и не возвращаться в Российскую премьер-лигу, а причина проста.

«Если у Алексея пока нет нужного количества игрового времени, он может перейти в другую команду Серии А. В нем заинтересовано много итальянских команд», - говорит Паулу для Metaratings.

Напомним, что Миранчук не мог до недавнего времени отличиться первым голевым действием в сезоне за бергамасков. Однако с 9 по 18 декабря Алексей оформил гол и два ассиста в трёх официальных встречах.

«Вернувшись в Россию, будет тяжело уехать опять в Европу», - заключил Барбоза.