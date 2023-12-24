​Аршавин высказался об испанских тренерах в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался после назначения Роберта Морено на должность главного тренера «Сочи». Теперь в РПЛ работают три тренера из Испании – Гильермо Абаскаль, Давид Деограсия и Роберт Морено.

«Это выбор руководителей клубов. Значит, они видят в испанских тренерах какую-то изюминку, которую могут внести. Сказалось и то, что уровень испанского футбола высок», - цитирует Аршавина «Спорт Уик-Энд».

Стоит сказать, что Роберт Морено в своё время работал со сборной Испании. Теперь он попробует проявить себя в чемпионате России.

Отметим, что «Сочи» после первой части сезона занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.