Бышовец советует «Краснодару» подписать центрфорварда

Знаменитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец дал совет «Краснодару». По его мнению, чтобы «быкам» стать чемпионом, клубу надо продублировать позицию центрфорварда.

«Мне кажется, что еще нужно сказать об игроке в обороне, тоже в центральной зоне», - говорит Бышовец для Betonmobile.

Напомним, что основным форвардом «быков» является Джон Кордоба, однако в последних матчах колумбиец не играл из-за дисквалификации.

Эксперт добавил, что над чемпионством команды нужно поработать и главному тренеру, а именно с ментальной точки зрения.

«Он должен придать уверенности игрокам, что у них есть хорошие возможности для того, чтобы стать чемпионами», - заключил Бышовец.

«Краснодар» лишь на два балла опережает «Зенит» со второго места турнирной таблицы.