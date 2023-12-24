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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Рианчо считает Промеса легендой РПЛ

24 Декабря 2023 • 21:53 Комментировать

Известный тренер Рауль Рианчо, который в своё время работал в «Спартаке», высказался о форварде команды Квинси Промесе.

«Хочется, чтобы Промес играл в «Спартаке» как можно дольше. Мастерство Квинси позволит ему выступать на высоком уровне ещё лет пять. Промес – легенда «красно-белых» и РПЛ», - цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Рианчо добавил, что Промеса, на его взгляд, уже можно считать гражданином России, учитывая количество лет, которое он провёл в стране.

В сезоне 2023/2024 Квинси Промес провёл за «Спартак» 21 матч. В них нидерландский нападающий записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Рауль Рианчо Квинси Промес ещё теги
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