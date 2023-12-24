​Аршавин: «Не ожидал, что «Сочи» окажется так низко»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, удивляет ли его нахождение «Сочи» на последнем месте в турнирной таблице Премьер-лиги после восемнадцати сыгранных туров.

«Оно [последнее место] связано с составом – не было качественного усиления. Но всё равно не ожидал, что команда окажется так низко», - слова Аршавина приводит на своих страницах «Спорт Уик-Энд».

Отметим, что в восемнадцати прошедших турах чемпионата России «Сочи» удалось набрать одиннадцать зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта после зимних каникул.