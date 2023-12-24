В «Пюнике» отреагировали на слухи об интересе «Сочи» к Арутюняну

В ереванском «Пюнике» прокомментировали информацию инсайдера Ивана Карпова о том, что аутсайдеру РПЛ, «Сочи» интересен полузащитник клуба Ованес Арутюнян.

Ранее Карпов сообщал, что сочинцы интересуются армянским футболистом с отличной статистикой по забитым голам и голевым передачам. Также Арутюнян в свои 24 года является игроком основного состава национальной сборной Армении.

«Слухи мы не комментируем», - кратко заявила «Матч ТВ» Лиана Мкртчян, пресс-секретарь «Пюника».

«Пюник» прямо сейчас с отрывом является лидером чемпионата Армении, у клуба в активе 48 набранных очков.