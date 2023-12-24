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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Аршавин считает «Урал» главным разочарованием половины сезона

24 Декабря 2023 • 21:01 Комментировать

Екатеринбургский «Урал» минувшей осенью очень редко радовал своих болельщиков в рамках Премьер-лиги. В связи с этим бывший игрок сборной России и эксперт Андрей Аршавин «наградил» «шмелей» статусом главного разочарования первой части сезона.

«Меньше всего понравился «Урал». Полагаю, провалили осеннюю часть чемпионата. Начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз», - говорит Аршавин «Газете.Ру».

Напомним, что на зиму «Урал» ушёл на 12-м месте в турнирной таблице с 19 баллами в копилке. Однако отрыв от 13 места, которое занимает «Ахмат», невелик и составляет лишь два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Урал
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