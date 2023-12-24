Аршавин не видит плюсов при переходе РФС в Азию

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин сказал, что не поддерживает идею с переходом Российского футбольного союза из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Лично я против. Плюсов не вижу. Главный минус в том, что европейские клубы сильнее, и Лига чемпионов куда более раскручена, чем азиатская», - цитирует Аршавина «Спорт Уик-Энд».

Аршавин добавил, что, на его взгляд, у российских клубов и сборных нет шансов вернуться в официальные турниры УЕФА до урегулирования ситуации на Украине.

Напомним, что несколько дней назад исполком РФС проголосовал против перехода в АФК. Этот вопрос может быть снова рассмотрен в следующем году.