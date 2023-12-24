​Аршавин – о гонке в РПЛ: «Всё будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар»

Член правления питерского «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, хватит ли «Краснодару» опыта и ресурсов для борьбы за титул чемпиона России.

«Всё будет зависеть от того, как зимой укрепятся «Зенит» и «Краснодар». Лидеру чемпионата нужна глубина состава. Думаю, в команде это понимают», - сказал Аршавин, чьи слова приводит «Спорт Уик-Энд».

После восемнадцати сыгранных туров «Краснодар» лидирует в Премьер-лиге с 38 очками. Второй «Зенит» отстаёт на два балла.

Стоит сказать, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионом России становился «Зенит».

Сезон РПЛ продолжится в начале весны.