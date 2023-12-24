​Аршавин не ждёт отставки Абаскаля в «Спартаке»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин ответил на вопрос, дойдёт ли, на его взгляд, ситуация в «Спартаке» до увольнения Гильермо Абаскаля с должности главного тренера.

«На данном этапе, думаю, нет. Хотя мы видим, что этой команде свойственна нестабильность в последнее время», - слова Аршавина приводит «Спорт Уик-Энд».

Гильермо Абаскаль работает со «Спартаком» уже полтора года. После первой части чемпионата России сезона 2023/2024 команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.

Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.