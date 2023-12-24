Аутсайдер РПЛ «Сочи» интересуется игроком сборной Армении, 24-летним полузащитником Оганесом Арутюняном. Об этом пишет инсайдер Иван Карпов.

На данный момент игрок центра поля в самом расцвете сил выступает за ереванский «Пюник». По данным Карпова, в 22 матчах этого сезона Оганес оформил 12 забитых голов и шесть голевых передач. С прошлого года Арутюнян вызывается в сборную Армению и провел за нее суммарно девять матчей.

Напомним, что этой зимой аутсайдера РПЛ возглавил испанец Роберт Морено. Ранее сообщалось, что стан сочинцев покинут сразу три нападающих – это Иван Игнатьев, Лука Джорджевич и Георгий Мелкадзе.