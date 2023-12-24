​Аршавин оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, что ему нравится в работе рулевого «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Иногда что-то нравится, но порой – явный перебор. Мы видим хорошую игру «Спартака» в атаке, но в обороне как были дырки, так и остались», - цитирует Аршавина «Спорт Уик-Энд».

После первой части сезона «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Гильермо Абаскаля в восемнадцати прошедших турах смогла набрать 30 очков. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» отстают на восемь зачётных баллов.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.