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​«Мы долго это скрывали»: Соболев анонсировал ролик с люксовыми автомобилями

24 Декабря 2023 • 20:24 Комментировать (1)

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал обращение в социальных сетях. Футболист анонсировал выход ролика с люксовыми автомобилями. 

«В общем, есть бомбовые новости. Вы видите, где я нахожусь [позади Соболева стоят дорогие автомобили]. Завтра выйдет полное видео со всеми этого прекрасными машинами – «Роллс-Ройс», «Ламборгини», «Порше»… Завтра будет ролик просто бомбезный. Я этого долго ждал, мы долго это скрывали в тайне. Вы всё увидите, это будет просто бомба», - сказал Соболев.

Отметим, что «Спартак» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Декабря 2023 в 20:38
ай.. админы ролек не забудьте разместиць.. хе..
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