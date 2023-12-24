​«Мы долго это скрывали»: Соболев анонсировал ролик с люксовыми автомобилями

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опубликовал обращение в социальных сетях. Футболист анонсировал выход ролика с люксовыми автомобилями.

«В общем, есть бомбовые новости. Вы видите, где я нахожусь [позади Соболева стоят дорогие автомобили]. Завтра выйдет полное видео со всеми этого прекрасными машинами – «Роллс-Ройс», «Ламборгини», «Порше»… Завтра будет ролик просто бомбезный. Я этого долго ждал, мы долго это скрывали в тайне. Вы всё увидите, это будет просто бомба», - сказал Соболев.

Отметим, что «Спартак» после первой части сезона занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.