Алдонин раскритиковал Марадишвили

На неделе стало известно, что полузащитник московского «Локомотива» и воспитанник столичного ЦСКА Константин Марадишвили перейдёт в «Пари НН» на правах аренды. Экс-полузащитник «армейцев» Москвы Евгений Алдонин прокомментировал переход Константина.

«Марадишвили не высококлассный футболист. Ему нужно покопаться в себе и спросить, почему у него такое отношение к работе», - говорит Евгений «РБ Спорт».

Ранее экс-тренер ЦСКА Андрей Аксёнов предположил, почему Марадишвили так и не стал важным звеном в составе «Локо». В этом сезоне Константин отыграл лишь в 14 матчах во всех турнирах, в которых ему раз удалось забить гол.