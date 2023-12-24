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Ловчев предположил, почему Слуцкий не хочет работать в России

24 Декабря 2023 • 19:18 Комментировать

Бывший спартаковец, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев предположил, почему Леонид Слуцкий не хочет продолжать тренерскую карьеру в России. Ловчев вспомнил историю, когда встретился порядка года назад со Слуцким в Останкино.

«Он сказал, что в России не хочет работать. Я так понял, что это из-за судейства, когда его «Рубин» прибивали», - вспоминает Ловчев слова Слуцкого в телеграм-канале.

Напомним, что по последним слухам Слуцкий может возглавить небезызвестный китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

В России Слуцкий в разное время возглавлял московский ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву» и «Рубин». За границей работал в «Халл Сити» и «Витессе».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Евгений Ловчев
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