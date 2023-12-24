Знаменитый черногорский тренер Миодраг Божович – новый тренер бакинского «Нефтчи», ныне – третьего клуба турнирной таблицы чемпионата Азербайджана. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба.

Детали контракта специалиста с азербайджанским клубом, увы, не сообщаются. Напомним, что сменил Божович на посту экс-форварда «Челси» Адриана Муту. Адриан покинул команду из-за смерти матери. Клуб и румынский тренер расторгли контракт обоюдно.

Отмечается, что Миодраг присоединится к своему новому клубу в январе – на сборе в Турции. Сейчас бакинцы идут на третьем месте в чемпионате страны с 28 баллами и десятиочковым отставанием от «Карабаха» с первого места.