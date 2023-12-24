ЦСКА интересен полузащитник Зе Габриэль из клуба «Васко да Гама». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Основная позиция Зе Габриэля – опорный полузащитник. При этом футболист способен действовать в средней линии чуть выше, а также на позиции центрального защитника.

В январе Зе Габриэль отметит свой 25-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что ЦСКА ушёл на зимние каникулы на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Футбольный сезон в Премьер-лиге возобновится в начале марта.