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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА интересен полузащитник из Бразилии эксклюзив

24 Декабря 2023 • 18:38 Комментировать

ЦСКА интересен полузащитник Зе Габриэль из клуба «Васко да Гама». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Основная позиция Зе Габриэля – опорный полузащитник. При этом футболист способен действовать в средней линии чуть выше, а также на позиции центрального защитника.

В январе Зе Габриэль отметит свой 25-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 1,5 миллиона евро.

Отметим, что ЦСКА ушёл на зимние каникулы на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Футбольный сезон в Премьер-лиге возобновится в начале марта.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Васко Да Гама трансферы футбола - зима 2024 Зе Габриэль ещё теги
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