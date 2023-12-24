В «Сочи» прокомментировали возможный исход форвардов

Гендиректор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал возможный уход трёх нападающих из клуба.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов рассказал, что клуб может избавиться сразу от трёх форвардов – это Иван Игнатьев, Лука Джорджевич и Георгий Мелкадзе.

«Уже много раз говорил, что не комментирую слухи. Что произойдет, то произойдет. Вся трансферная политика находится у нас внутри клуба», - говорит Рубашко телеканалу «Матч ТВ».

Сочинцы – абсолютный аутсайдер РПЛ после 18 прошедших туров, в активе «барсов» - всего лишь 11 очков. Возглавил команду пару недель назад испанец Роберт Морено, известный по работе с «Монако» и «Гранадой».

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