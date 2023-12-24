Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступления «Пари НН» в первой части сезона, а также высказался о трансферах нижегородцев.

- Как оцените первую часть сезона для «Пари НН»? Команда находится на девятой строчке в таблице.

- В их составе есть те люди, которые способны именно на это. Но качество игры заметно лучше, чем результат. Нижегородцы очень мобилизованы, старательны. Много имеют моментов во время матчей. У них хорошее функциональное состояние. Я не видел практически ни одного матча, где бы они уступили в психологическом плане. Они держат этот уровень еще и потому, что их тренером является хороший мотиватор – Сергей Юран, который сам прошел огонь, воду и сейчас проходит медные трубы. Думаю, что есть понимание, как они играют, и во что. Иногда Юран говорит о том, что ему не достает квалификации футболистов, чтобы сделать шаг вперед. Но таков удел этих команд, которые высоко взлететь не могут, но при этом действуют, исходя из своих оптимальных возможностей.

- Есть у команды ресурсы подняться выше или 9-е место – ее потолок?

- Всегда есть такая возможность. Но главное - не растерять все то, что нижегородцы показывают сегодня. Поднять уровень индивидуального мастерства сложнее. Время упущено. Но общекомандный игровой уровень, наверное, Юрану поднять удастся. Хотя взлететь очень высоко, на уровень ведущих наших клубов, будет крайне сложно.

- Команда в первой части сезона не выигрывала в гостях. О чем это говорит?

- О неуверенности, о психологическом состоянии игроков, которые проецируют себя и свои возможности на фоне соперников. Как только появляются мотивационные факторы, как свои зрители, например, которые гонят команду вперед, раскрываются дополнительные ресурсы. А на выезде эти ресурсы притупляются. Над этим следует работать.

- Как оцениваете переход Марадишвили в «Пари НН» на правах аренды? Там он будет играть?

- Возможно. Но сказать, что у «Пари НН» намного изменится игра, я не думаю. Этот переход больше важен для Марадишвили, потому что играть футболист обязан, и здесь ему представится такая возможность при его желании и старании. Но вокруг Марадишвили вряд ли будет выстраиваться игра нижегородцев.

- Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков также перешел в «Пари НН» на правах аренды. Достойное усиление?

- Это хорошо в плане конкуренции. Все ребята будут понимать, что не ими едиными живет коллектив, и есть люди, которые способны в случае чего усилить игру. Поэтому отношение к самоподготовке у ребят должно быть повышено.

- Писали, что Сперцян посоветовал Галицкому купить полузащитника «Пари НН» Севикяна. Он потянул бы уровень «Краснодара»?

- Не знаю. Я ничего выдающегося в его игре не увидел, чтобы «Краснодар» начал усиленно шевелиться вокруг этого футболиста. В команде достаточно фамилий и более звучных.

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- В «Пари НН» подтвердили, что по Севикяну был запрос от «Нанта», который узнавал условия. Чем он привлек внимание французов?

- Наверное, просто у них есть огромное желание заполучить нового футболиста. Но я не очень внимательно следил за игрой Севикяна, чтобы говорить, должен он идти в «Нант» или нет. Но это хорошо, что в «Пари НН» есть такие ребята, на которых будут равняться, раз ими заинтересовались большие клубы.

- «Пари НН» уже нашел свой почерк при Юране, как считаете?

- Есть огромное стремление выплеснуть на поле все, что есть. Неуступчивость. Второе – дисциплина и ответственность при игре в обороне и знания, как это делается. Хуже получается игра в атаке, потому что уровень индивидуального мастерства отдельно взятых футболистов оставляет желать лучшего. Здесь нужны художники, а в команде больше людей, которые способны таскать мольберт, ставить его на место. Но одну задачу они закрывают, а для второй нужны новые и более звучные фамилии.

Елена Григорьевская