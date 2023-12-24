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Дьяков: «Футболисты сейчас перегружены»

24 Декабря 2023 • 17:06 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков выразил мнение, что современные футболисты подвергаются слишком большим нагрузкам.

По мнению Дьякова, из-за большого количества матчей игроки сильнее подвержены травмам.

«Мне кажется, футболисты сейчас перегружены: чемпионат, Кубки страны, плюс игры сборных. Естественно, у футболистов чумовые нагрузки, слишком много игр и не так много времени на восстановление», — приводит слова Дьякова Vprognoze.ru.

Напомним, что в период своей профессиональной футбольной карьеры Дьяков выступал за «Динамо», «Ростов» и «Спартак-2». Кроме того, защитник представлял молодёжную сборную России.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Дьяков

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