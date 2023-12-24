Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «Пари НН» в первой части сезона, а также о трансферах нижегородцев.

- Как оцените первую часть сезона для «Пари НН»?

- Мне кажется, оценивать итоги для команды надо независимо от места. Наверное, можно признать выступление нижегородцев удовлетворительным. Они были конкурентоспособными, навязывали упорную борьбу. Просто так не сдавались.

- Команда в первой части сезона не выигрывала в гостях. О чем это говорит?

- О том, что это больше домашняя команда, эмоциональная. Это и по тренеру видно. Мастерства не так уж много, но за счет драйва дома, при своих болельщиках, которые заводили, они показывали себя лучше.

- Как оцениваете переход Марадишвили в «Пари НН» на правах аренды? Там он будет играть?

- Будет непросто, это точно. Он давно не был игроком основы и подрастерял. Но это талантливый футболист. Ему надо будет доказывать право на место в составе.

- Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков также перешел в «Пари НН» на правах аренды. Он поможет команде?

- Его будут развивать, он молодой, но что касается реальной помощи, это вряд ли. Нижегородцам сейчас важно не потерять игру в защите, ведь команда мало пропускала в первой части сезона. Оборону будет трудно усилить, тут надо просто сохранить то, что было. Учитывая, что забивала команда не много, основная задача в трансферный период – усилить атакующие действия, не снижая оборонительный потенциал.

- Пишут, что полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини может перейти в «Пари НН». Что думаете об этом потенциальном трансфере?

- «Пари НН» идет по остаточному принципу. Мы видим, что приходят не те, кто реально может усилить команду. Эти ребята где-то оказались не нужны. Это хорошие игроки, они приходят из более сильных команд. Но мне кажется, можно было бы находить финансовые возможности, и искать усиление, которое могло бы потянуть всю команду вперед. Это бы больше способствовало развитию команды.

- Насколько будет важно для «Пари НН» сохранить своих лидеров? Была информация, что Севикян может уйти в «Краснодар», им также интересовался «Нант».

- Это важно. Севикян – один из открытий сезона. Он хорошо себя проявил, даже когда выходил на замену. Он усилил атакующий потенциал нижегородцев, создавал напряженность у ворот соперников. Он должен доиграть сезон. Севикян нашел команду, а частые переходы тоже не приводят к лучшему.

Реклама

- Вам не кажется, что этот игрок уже перерос уровень «Пари НН»?

- Он может и достоин большего. Но когда ты переходишь в более сильный клуб, то там сложнее себя проявить, потому что уровень партнеров выше. Это всегда вызов. Севикяну надо стабилизировать свою игру, утвердиться в своих силах, и тогда можно уходить. Ему надо доиграть здесь до конца сезона.

- «Пари НН» так и останется в середине таблицы по итогам сезона?

- Думаю, да. Отставание от ближайшего соперника уже есть, и наверху ситуация будет только обостряться.

Елена Григорьевская