Каррера готов к возвращению в РПЛ

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о своём будущем.

«Пока интересных предложений у меня не было, и я вернусь к тренерской деятельности только тогда, когда будут предложены подходящие условия! Работа в РПЛ? Я бы с удовольствием вернулся в Россию!» — приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, итальянский специалист был главным тренером «Спартака» с 2016 по 2018 год. За это время он привел «красно-белых» к долгожданному чемпионству и завоевал первый в истории команды Суперкубок России.

Последним местом работы 59-летнего Карреры был «Бари», в котором он проработал всего два месяца.