Ещенко не хочет, чтобы «Сочи» вылетал из РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о результатах «Сочи» в нынешнем сезоне.

Напомним, сейчас южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 18 матчах 11 очков.

Ещенко согласился с тем, что «Сочи» — разочарование первой части сезона. Эксперт выразил надежду на то, что этой команде удастся избежать вылета в Мелбет-Первую лигу.

«Имея такой подбор футболистов и такую базу, инфраструктуру и погодные условия… С таким бюджетом и руководством клуба надо наладить и выстроить какой-то скелет, чтобы добиться результатов», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

Свой первый матч во второй части сезона сочинцы проведут в начале марта следующего года против калининградской «Балтики», опережающей южан на два очка.