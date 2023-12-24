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Барбоза заявил, что трансфер Хлусевича может быть дорогим для «Спортинга»

24 Декабря 2023 • 16:38 Комментировать

Известный футбольный агент Паулу Барбоза поделился комментарием о возможном переходе российского защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в «Спортинг».

«Возможно, скауты «Спортинга» интересовались Хлусевичем. Но это не означает, что сейчас будет какая-то сделка. Даниил может быть относительно дорогим трансфером для лиссабонцев», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Агент отметил, что крупные сделки «Спортинг» обычно оформляет летом, а не в зимнее трансферное окно.

Ранее представитель Хлусевича заявил, что ничего не знает об интересе к игроку со стороны португальской команды.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость 22-летнего футболиста составляет пять миллионов евро.

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Спартак Москва Спортинг Лиссабон Даниил Хлусевич трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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