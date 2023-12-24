Защитник «Флуминенсе» Нино принял решение не переходить в «Зенит». Об этом сообщает Ansa. Стоит сказать, что источник не раскрывает причину отказа 26-летнего футболиста.

Ранее появилась информация, что стороны ведут переговоры по поводу возможного трансфера игрока. По данным СМИ, сумма сделки могла составить шесть миллионов евро.

В 2023 году Нино принял участие в 57 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором двух результативных передач.

Трудовой договор бразильского игрока с «Флуминенсе» рассчитан до конца 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Нино в 11 миллионов евро.