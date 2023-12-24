Ещенко: Файзуллаев? Пиняев тоже когда-то резко начал

Экс-тренер московского «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о том, можно ли назвать нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева лучшим игроком первого круга РПЛ.

«Он хорошо провел последние матчи. Пиняев тоже когда-то резко начал, а потом потерялся. Надо смотреть вдолгую, хотя бы сезон или половину, как Файзуллаев будет играть», — приводит слова Ещенко «Чемпионат».

В составе ЦСКА 20-летний Файзуллаев сыграл в 18 матчах, забил два гола и стал автором девяти голевых передач.

По итогам 18 туров «армейцы» занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.