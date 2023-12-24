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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Валуев: «Спорт номер один в России – футбол»

24 Декабря 2023 • 16:16 Комментировать (1)

Депутат Николай Валуев, известный своими выступлениями в боксе, ответил на вопрос, какой вид спорта является главным в России.

«Спорт номер один в России – футбол. Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим болельщикам больше всего интересен именно этот вид спорта», - цитирует Валуева Sport24.

Ранее Татьяна Тарасова не раз выражала мнение о том, что в России главным видом спорта является фигурное катание.

Отметим, что футбольный сезон в России ушёл на зимние каникулы. После восемнадцати туров лидером Премьер-лиги является «Краснодар» (38 очков). Второе место у «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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Евро-Футбол.Ру,
Николай Валуев
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Комментарии (1)
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ингерман
24 Декабря 2023 в 17:07
ай.. и тебя вылечац.. и ее вылечац.. кхе-кхе.. )))
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