​Валуев: «Спорт номер один в России – футбол»

Депутат Николай Валуев, известный своими выступлениями в боксе, ответил на вопрос, какой вид спорта является главным в России.

«Спорт номер один в России – футбол. Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание и другие виды спорта, статистика показывает, что нашим болельщикам больше всего интересен именно этот вид спорта», - цитирует Валуева Sport24.

Ранее Татьяна Тарасова не раз выражала мнение о том, что в России главным видом спорта является фигурное катание.

Отметим, что футбольный сезон в России ушёл на зимние каникулы. После восемнадцати туров лидером Премьер-лиги является «Краснодар» (38 очков). Второе место у «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).