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​Тикнизян рассказал, что ему прощает Галактионов

24 Декабря 2023 • 16:10 Комментировать

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян ответил на вопрос, какие вещи ему прощает главный тренер команды Михаил Галактионов и его ассистенты.

«Дело в моих эмоциях. Могу ходить по полю и махать руками, делать жесты в сторону скамейки. Например, мне подсказывают, а я раздражённый от каких-то моментов могу резко ответить. Всегда за это стыдно, я извиняюсь», - цитирует Тикнизяна Sport24.

По словам Тикнизяна, другой тренер на месте Галактионова за проявление таких эмоций мог бы посадить его на скамейку запасных.

В сезоне 2023/2024 Наир Тикнизян провёл 23 матча. В них защитник забил восемь голов и отдал пять результативных передач на партнёров.

На зимние каникулы «Локомотив» ушёл на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Михаил Галактионов Наир Тикнизян ещё теги
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