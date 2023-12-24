Агент Гравильона подтвердил, что трансфер игрока в «Спартак» возможен

Агент Мохамед Амаар, представляющий интересы защитника «Адана Демирспор» Эндрю Гравильона, ответил на вопрос о возможном переходе игрока в «Спартак».

«Спартак» и «Адана Демирспор» действительно общаются между собой, но с нами на контакт московский клуб пока не выходил», — приводит слова Амаара портал «РБ Спорт».

Агент отметил, что переход его клиента в «Спартак» может быть осуществлен.

В текущей кампании 25-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Гравильона с турецким клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в 4,7 млн евро.