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Агент Барбоза: «У меня есть сомнения в том, что Хлусевич перейдёт в «Спортинг»

24 Декабря 2023 • 16:06 Комментировать
Портимоненсе
...
Спортинг Л
30.12 23:30

Известный португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в лиссабонский «Спортинг».

Барбоза признался, что слабо верит в такую сделку, так как ранее наставник «Спортинга» заявлял, что сейчас команда не нуждается в перестройке.

«У нас пока ничего об этом не писали. Rumores Sporting – это не издание. Наверное, какой-то блогер. У меня есть сомнения. Недавно главный тренер «Спортинга» сказал, что команде не нужна перестройка», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Ранее в португальском клубе опровергли информацию о возможном переходе Хлусевича.

В нынешнем сезоне 22-летний Хлусевич провёл за «Спартак» 19 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Спортинг Лиссабон Паулу Барбоза Даниил Хлусевич ещё теги

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Сегодня, 24 Декабря
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