Корнюхин назвал лучших вратарей РПЛ

Экс-голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин выделил лучших вратарей Российской премьер-лиги по итогам первой части сезона.

«Сафонов, Кержаков и Акинфеев. Почему включил Сафонова? Он на слуху, играет. «Краснодар» сейчас в лидерах. Его немалая заслуга в этом. Ошибки? У кого их не бывает?» — приводит слова Корнюхина портал «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что хотел бы расширить список и включить в него Илью Лантратова, ведь он хорошо выполняет свою работу, но просто является менее заметным.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на вершине турнирной таблицы РПЛ. На второй позиции финишировал «Зенит», а замкнуло тройку «Динамо».