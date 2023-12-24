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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корнюхин назвал лучших вратарей РПЛ

24 Декабря 2023 • 15:58 Комментировать

Экс-голкипер «Зенита» Евгений Корнюхин выделил лучших вратарей Российской премьер-лиги по итогам первой части сезона.

«Сафонов, Кержаков и Акинфеев. Почему включил Сафонова? Он на слуху, играет. «Краснодар» сейчас в лидерах. Его немалая заслуга в этом. Ошибки? У кого их не бывает?» — приводит слова Корнюхина портал «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что хотел бы расширить список и включить в него Илью Лантратова, ведь он хорошо выполняет свою работу, но просто является менее заметным.

«Краснодар» завершил первую часть сезона на вершине турнирной таблицы РПЛ. На второй позиции финишировал «Зенит», а замкнуло тройку «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Зенит Краснодар Игорь Акинфеев Михаил Кержаков Матвей Сафонов Илья Лантратов Евгений Корнюхин ещё теги
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