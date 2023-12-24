Деменко выделил лучших игроков «Зенита» в 2023 году

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко ответил на вопрос о лучших игроках «сине-бело-голубых» по итогам 2023 года.

«Это Вендел и Кассьерра. Это более явные кандидаты. Да, Кассьерра сначала не забивал, но потом проявил свои лучшие качества. Вендел — это просто лидер команды», — приводит слова Деменко Legalbet.

В нынешней кампании Вендел появился на поле в 18 поединках с учетом всех турниров, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников и оформил шесть ассистов. На счету Кассьерры 15 забитых голов и пять результативных передач в 22 встречах.

Стоит сказать, что 26-летний Вендел является самым дорогим футболистом «Зенита» по версии портала Transfermarkt. Стоимость хавбека составляет 22 миллиона евро.