Агент Хлусевича отреагировал на информацию об интересе «Спортинга»

Агент Олег Мавренков, представляющий интересы защитника московского «Спартака» Даниила Хлусевича, ответил на вопрос об интересе «Спортинга» к его клиенту.

«Не обладаю такой информацией. Я ни с кем переговоры не вел, на меня никто не выходил. По поводу «Спортинга» ничего не знаю», — заявил агент изданию «Спорт-Экспресс».

Ранее в «Спортинге» опровергли информацию о заинтересованности в услугах 22-летнего российского футболиста.

В текущем сезоне Хлусевич принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в пять миллионов евро.