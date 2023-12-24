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В «Спортинге» опровергли информацию о возможном подписании Хлусевича

24 Декабря 2023 • 15:20 Комментировать
Портимоненсе
...
Спортинг Л
30.12 23:30

Филипе Динис, руководитель отдела коммуникаций «Спортинга», прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в португальский клуб.

Динис опроверг слухи о подписании 22-летнего россиянина.

«Это фейк», — цитирует Дениса Sport24.

В текущем сезоне Хлусевич провёл за «Спартак» 19 встреч, забив в них три мяча и отдав одну результативную передачу. Трансферная стоимость российского футболиста сейчас составляет 5 миллионов евро.

Отметим, что после 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Португалии «Спортинг» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Бенфику» на одно очко.

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ПОРТИМОНЕНСЕ СПОРТИНГ Л
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