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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Динамо» ни в чём не превосходит «Краснодар» и «Зенит»

24 Декабря 2023 • 15:15 Комментировать

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос, что необходимо сделать «бело-голубым» для борьбы за чемпионство.

«Хотелось, чтобы «Динамо» сделало шаг вперед в организации игры и в результате. На данный момент «Динамо» ни в чем не превосходит «Краснодар» и «Зенит», — приводит слова Граната Legalbet.

Эксперт отметил, что команде необходимо проделать хорошую работу на сборах и точечно усилить свой состав.

В 18 турах подопечные Марцела Лички набрали 32 зачетных балла и занимают третье место в чемпионате России. На второй позиции располагается «Зенит» (36), а лидером является «Краснодар» (38).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Гранат
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