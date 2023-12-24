Непомнящий: «Я против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный тренер»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении испанского специалиста Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

Непомнящий считает, что южанами должен руководить российский наставник.

«Я против, чтобы нашими командами руководили тренеры без каких-либо достижений. Не знаю, как Морено будет мотивировать футболистов «Сочи». Я против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный специалист», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой первый матч в весенней части сезона команда Морено проведёт 2 марта 2024 года против «Балтики».