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Непомнящий: «Я против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный тренер»

24 Декабря 2023 • 14:49 Комментировать
Балтика
...
Сочи
02.03 16:00

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о назначении испанского специалиста Роберта Морено на пост главного тренера «Сочи».

Непомнящий считает, что южанами должен руководить российский наставник.

«Я против, чтобы нашими командами руководили тренеры без каких-либо достижений. Не знаю, как Морено будет мотивировать футболистов «Сочи». Я против того, чтобы в «Сочи» работал иностранный специалист», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков. Свой первый матч в весенней части сезона команда Морено проведёт 2 марта 2024 года против «Балтики».

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