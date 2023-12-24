В «Пари НН» подтвердили интерес к Ермакову из ЦСКА

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик‑Гусейнов отреагировал на информацию об аренде хавбека ЦСКА Никиты Ермакова.

«Пока не можем ни подтвердить, ни опровергнуть сделку. Интерес к этому игроку есть. Мы должны дать информацию, когда интерес перерастет в документально‑юридические конструкции, пока их нет», — приводит слова гендиректора «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что нижегородский клуб бесплатно арендует 20-летнего футболиста с правом выкупа.

В текущем сезоне Ермаков принял участие в десяти играх с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет две результативные передачи.