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Агент Помазуна: «Текущий сезон Илья доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения»

24 Декабря 2023 • 14:38 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего сейчас на правах аренды за «Урал», высказался о будущем своего клиента в екатеринбургском клубе.

По словам Сафонова, нынешний сезон Помазун доиграет в составе «Урала», а далее возможны различные варианты продолжения карьеры футболиста.

«Я говорил, что после этого сезона мы хотим уйти в Европу или куда-то. Какие-то запасные варианты рассматриваю, как и для любого игрока. Этот сезон он доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 мяча и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

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