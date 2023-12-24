Аксёнов объяснил, почему Марадишвили не смог закрепиться в «Локомотиве»

Бывший тренер ЦСКА Андрей Аксёнов поделился мнением на тему того, почему полузащитнику Константину Марадишвили не удалось закрепиться в составе «Локомотива».

Напомним, вчера, 23 декабря, стало известно о том, что 23-летний футболист продолжит свою карьеру в «Пари НН» на правах аренды. Аксёнов поддержал Марадишвили, отметив, что в нижегородском клубе он сможет получать больше игрового времени.

«Почему не закрепился в «Локомотиве»? Во-первых, с приходом Михаила Михайловича Галактионова в «Локомотиве» были поставлены самые высокие задачи. Также нужно учитывать серьёзную конкуренцию на его позиции», — приводит слова Аксёнова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Марадишвили провёл за «Локомотив» 14 матчей, отметившись в них одним забитым голом.