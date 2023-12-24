Кузнецов: Кривцов — главное открытие сезона в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов ответил на вопрос о главном открытии текущего сезона РПЛ.

«На данный момент открытием сезона я бы назвал Никиту Кривцова из «Краснодара». Он сейчас становится одним из лидеров «черно-зеленых», по-настоящему ведет игру первой команды нашего чемпионата», — приводит слова Кузнецова Legalbet.

Специалист добавил, что, по его мнению, Кривцов является очень перспективным игроком.

В текущей кампании 21-летний футболист принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух забитых мячей.

После 18 туров «Краснодар» возглавляет РПЛ, имея в копилке 38 очков.