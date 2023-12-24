Стало известно, когда Амарал прилетит в Россию

Стало известно, когда прилетит в Россию новый спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал.

По информации журналистов Metaratings.ru, португальский функционер прибудет в столицу до конца декабря. Скорее всего, это произойдет после католического Рождества.

Напомним, что до перехода в «Спартак» Амарал работал старшим скаутом лиссабонской «Бенфики».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги «народная команда» набрала 30 очков. Подопечные Гильермо Абаскаля отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов. Чемпионат возобновится в марте следующего года.