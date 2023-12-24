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Аксёнов считает, что Тикнизяну не стоит торопиться с переездом в Европу

24 Декабря 2023 • 14:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Локомотив Москва
02.03 16:00

Бывший тренер ЦСКА Андрей Аксёнов высказался о будущем защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

Специалист назвал Тикиняна профессионалом своего дела, который обладает хорошими лидерскими качествами. При этом Аксёнов считает, что 24-летнему футболисту не стоит торопиться с отъездом в Европу.

«Один или пара сезонов — это не показатель. Я бы хотел, чтобы в его игре появилась стабильность, чтобы мы понимали, что он лидер своей команды. Тогда можно будет говорить о переезде в европейский чемпионат», — цитирует Аксёнова «Чемпионат».

В текущем сезоне Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 7 миллионов евро.

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