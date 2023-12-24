Овчинников выбрал российского тренера для «Спартака»

Тренер Валерий Овчинников назвал российского специалиста, который мог бы занять пост наставника московского «Спартака».

«Если брать людей со спартаковским прошлым, то Юран. Почему нет? «Пари НН» играет непривлекательно? А что это значит? Вы сравните его ресурсы и состав у Абаскаля. Небо и земля», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент пост главного тренера «красно-белых» занимает испанец Гильермо Абаскаль. После 18 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 30 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице. «Народная команда» отстает от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.